Actie tegen eenzaamheid bij paarden: ‘Deel je wei, iedereen blij’

Met de slogan 'Deel je wei, iedereen blij' zijn vier organisaties, de Dierenbescherming, Stichting Dier&Recht, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) een voorlichtingscampagne gestart. Ze hebben de handen ineen geslagen om de eenzaamheid bij paarden aan te pakken. Paarden zijn sociale kuddedieren, maar staan in Nederland te vaak eenzaam in de wei of in de stal.

In het Algemeen Dagblad van vandaag zegt Sarah Pesie namens de vier organisaties: “Paarden en pony’s zijn kuddedieren en sluiten hechte vriendschappen. Kuddegedrag, zoals elkaar krabbelen, samen eten en rusten, vormen de basis van goed paardenwelzijn. Paarden die alleen staan, voelen zich niet alleen eenzaam, maar ook onveilig. Ze slapen slechter en vervelen zich meer. Bovendien wordt hun de mogelijkheid om te leren van andere paarden ontnomen. Dit kan leiden tot depressie en gedragsproblemen. Alleen staan is eigenlijk heel slecht voor een paard.’’

Belang van sociaal contact

Precieze cijfers over hoeveel paarden alleen staan, zijn onbekend. De schatting is dat ongeveer de helft van de 450.000 paarden in Nederland dagelijks in individuele boxen staat volgens Pesie. “Het komt vaak voor dat paarden alleen worden gehuisvest. Dit komt onder meer door onwetendheid en de angst voor agressief gedrag tussen paarden onderling”, aldus Pesie. “De campagne heeft als doel mensen bewust te maken van het belang van sociaal contact tussen paarden. Hiermee moedigen we mensen aan op zoek te gaan naar een weidemaatje. Bij paarden die regelmatig loslopen in een stabiele kudde, zie je dat ze minder stress hebben, minder agressief zijn en bijvoorbeeld ook rustiger zijn in groepslessen.”

Campagne

Met de campagne willen de vier organisaties paardeneigenaren bewust maken van het belang van sociaal contact tussen paarden. De meeste mensen hebben het allerbeste met hun paard voor, maar weten niet dat een paard dat alleen staat eenzaam is, of hoe ze twee paarden veilig aan elkaar koppelen.

Website

Op de website van de KNHS vind je informatie over het belang van sociaal contact tussen paarden en kun je een stappenplan downloaden waarin uitgelegd staat hoe je jouw paard kunt introduceren aan een ander paard. Ook vind je hier video’s waarin ervaringsdeskundigen uitleggen hoe zij hun paarden op een veilige manier samen brengen en houden.

Bron AD/KNHS