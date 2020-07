Andy Kocher reageert op aantijgingen: ‘Ik ben er kapot van’

Enkele dagen geleden raakte Andrew Kocher in opspraak, hij wordt verdacht van het gebruik van elektrische sporen op meerdere evenementen. De FEI is inmiddels een onderzoek gestart. In Chronicle of the Horse reageerde gisteren de Amerikaan op de beschuldigingen: "Ik was er kapot van om de brief van de FEI te ontvangen."

Andy Kocher reageerde op het open onderzoek van de FEI naar beschuldigingen dat hij bij wedstrijden elektrische sporen heeft gebruikt. De beweringen, gedaan door een naamloze bron, werden voor het eerst naar voren gebracht op de website Grandprix.info.

Brief FEI

“Ik bevestig dat ik gisteren een bericht van de FEI heb ontvangen dat iemand de Equestrian Community Integrity Unit heeft gevraagd beschuldigingen van paardenmisbruik tegen mij te onderzoeken”, vertelde Kocher op 1 juli aan de Chronicle.

Privégeschil

“Ik was er kapot van toen ik de brief van de FEI kreeg. Ik weet wie die beschuldigingen de wereld heeft in geholpen. Helaas gebruikt die persoon belang van de bescherming van paardenwelzijn op een verkeerde manier, hij wil zo van mij winnen in een privégeschil. Ik hou van mijn paarden en zou nooit iets doen wat hun welzijn in gevaar brengt. Ik zal aan het FEI-proces deelnemen en me verdedigen tegen de aantijgingen, zodat uiteindelijk het echte verhaal boven water komt.”

Ook de USEF, de Amerikaanse Hippische Federatie, is op de hoogste gebracht en is zijn eigen onderzoek gestart.

Eerder in opspraak

Andy Kocher kwam vorig jaar ook al in opspraak nadat hij de Chacco-Blue zoon Carollo over de loodzware derby van Calgary had gestuurd. De dag ervoor had de pas tienjarige ruin al de Queen Elizabeth II Cup gewonnen. De ruin was zichtbaar vermoeid na drie zware rondes, maar werd ondanks dat toch in de Derby aan de start gebracht.

Bron Chronicle of the Horse