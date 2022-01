Beerbaum-affaire nog steeds in Duitse journaals

De Duitse journaals hadden vorige week direct na de RTL-uitzending over de trainingsmethoden van Ludger Beerbaum al verschilllende items over de ruiter en de RTL-opnamen. Ook een week later is er nog steeds `(negatieve) publiciteit. WDR zond gisteren in het journaal 'Aktuelle Stunde' opnieuw een item uit over Beerbaum en ook sportjournaal Sportschau maakte een item.

Ook de Duitse kranten berichten vandaag weer in groten getale over de zaak in verband met het gisteren gepubliceerde statement van de FN.

In Nederland wordt er ook bericht over de kwestie. Na een NRC opinie van afgelopen weekend, publiceerde ook De Telegraaf deze week over de kwestie Beerbaum.

Bekijk hier het Sportschau-item

Bekijk hier het WDR-item van gisteren (vanaf 31.40 min)

Bekijk hier het WDR Lokalzeit Münsterland van vorige week

