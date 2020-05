Belgische sportbond versoepelt vaccinatie-eisen

De Belgische sportbond, de KBRSF, heeft tijdens een videoconferentie op 14 april ingestemd met een tijdelijke versoepeling van de vaccinatie-eisen.

Overeenkomstig artikel 20.3 van de FEI-statuten stemt het bestuur ermee in om tijdelijk af te wijken van de toepassing van de artikelen 23, 24 en 26 van bijlage VI van het veterinair reglement tot 31 december 2020, aangezien deze afwijking vanuit immunologisch oogpunt geen risico inhoudt voor een lagere immuniteit tegen Equine Influenza.

Binnen een jaar

Dit wil zeggen dat paarden die over de 6 maanden (+ 21d) grens voor vaccinatie zijn, maar nog binnen de 12 maanden, gevaccineerd kunnen worden. Na zeven dagen mogen ze dan weer op wedstrijd verschijnen.

Alle wedstrijden

KBRSF hoopt dat het wedstrijdseizoen nu snel weer van start zal kunnen gaan en wil deze maatregel voor al haar wedstrijden (provinciaal, nationaal, ..) toepassen. In het Diergeneeskundig Reglement van KBRSF wordt vermeld in artikel 6.1.2.4 dat we de internationale sancties overnemen, deze worden dan ook voorlopig opgeschort in overeenstemming met de beslissing die ook FEI heeft genomen.

Bron: KBRSF