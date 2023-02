British Eventing scherpt regels paardenwelzijn en -misbruik aan

British Eventing, onderdeel van de Britse hippische federatie, heeft de regels inzake paardenwelzijn en -misbruik verder uitgebreid. Niet alleen ruiters worden bestraft bij mishandeling van een paard op wedstrijden, maar ze krijgen ook sancties opgelegd als andere mensen rond een paard, zoals grooms en eigenaren, zich schuldig maken aan ongeoorloofd gedrag.

BE directeur Helen West vertelde Horse & Hound dat het welzijn van paarden “van het grootste belang is en altijd voorop staat, vandaar de update van onze regel”. “We hebben een nultolerantiebeleid ten aanzien van paardenmishandeling en dergelijk gedrag zal automatisch leiden tot een sanctie”, aldus West

Zweepgebruik

De nieuwe regels van British Eventing houden bijvoorbeeld ook in dat alleen beklede zwepen zijn toegestaan bij het springen. In het algemeen heeft het bestuursorgaan het gebruik van zwepen teruggedrongen en in de nieuwe regels heel specifiek beschreven hoe een zweep wel en niet gebruikt mag worden.

Meer onderzoek

British Eventing heeft ook een comité opgericht om de kwestie van het paardenwelzijn verder te onderzoeken. “Het panel zal zich buigen over verdere aanpassingen in het zweepgebruik in de aanloop naar volgend jaar, en naar bredere kwesties om ervoor te zorgen dat we het beste doen voor onze paarden en dat de samenleving het partnerschap met paarden in onze sport accepteert”, voegde Helen West eraan toe.

Bron Horse & Hound