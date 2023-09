Britse professor: paardensport is ethisch juist 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het ethisch verantwoord is om paarden te gebruiken in de sport, zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan om ervoor te zorgen dat sportpaarden een goed leven hebben. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Britse wetenschapper Madeleine Campbell, zelf eigenaar, ruiter en fokker, maar ook professor veterinaire ethiek aan de universiteit van Nottingham. Het onderzoek is gepubliceerd in Sport, Ethics and Philosophy.