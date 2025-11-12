Christian Kukuk reageert op kritiek na video met slofteugels: ‘Ik neem het serieus’

De Olympisch kampioen Christian Kukuk kwam deze week in opspraak na een video-opname uit Verona, waarin hij tijdens de warming-up te zien was met zijn merrie Just be Gentle (v. Tyson), alleen met een slofteugel en zonder normale teugels. Deze beelden leidden tot forse kritiek op sociale media, vooral omdat het gebruik van enkel slofteugels omstreden is binnen de paardensport.

Kukuk reageerde tegenover spring-reiter.de: “Na het bekijken van de korte video neem ik de kritiek serieus. Er waren ter plaatse geen klachten van FEI-functionarissen over mijn rijden of de uitrusting. Het paard werd zowel voor als na de wedstrijd goedgekeurd door de dierenartsen, en ook bij de controle thuis daarna was alles in orde.”

FN vraagt om duidelijkheid van FEI

Dennis Peiler, directeur van de Duitse paardensportkoepel FN, verklaarde tegenover spring-reiter.de: “Rijden met slofteugels zonder normale teugels is niet toegestaan volgens de FN-richtlijnen. We hebben hierover direct contact gehad met Kukuk. We hebben ook de FEI gevraagd om duidelijkheid, omdat zulke situaties in het verleden niet werden bestraft door officials. We moeten er als sport voor zorgen dat de regels op alle niveaus consequent worden toegepast.”

Bron: Spring-reiter.de