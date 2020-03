Coronavirus: Sectorraad komt met adviezen voor paardensector

De Sectorraad Paarden had tot op heden nog niet gereageerd op de coronacrisis. Vandaag komt de sectorraad met een rij van adviezen voor de paardensector. Een aantal algemene maatregelen en specifieke maatregelen voor pensionstallen, maneges, sport- en handelsstallen. De Sectorraad roept ondernemers, houders en eigenaren van paarden op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

In het kader van paardenwelzijn en gezondheid is beweging voor paarden van belang. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast serieuze maatregelen treffen en hun klanten hierover informeren. Onderstaande maatregelen zijn op 16 maart 2020 ingegaan en gelden tot en met 6 april 2020.

De Sectorraad Paarden adviseert het volgende:

Algemene maatregelen:

Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training;

Kantines vallen onder horeca-gelegenheden en moeten per direct sluiten;

Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht:

Was je handen regelmatig met water en zeep

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Geen handen schudden

Maatregelen pensionstallen:

Pensionklanten mogen de stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paarden;

Pensionklanten met verkoudheidsklachten worden verzocht thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Overleg samen met de pensionhouder over ondersteuning in verzorging en eventueel training;

Verzoek aan pensionklanten om:

geen extra bezoekers mee te nemen;

niet in groepjes samen te komen;

onderling contact te vermijden;

alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven.

Maatregelen maneges, sport- en handelstallen:

Laat geen lessen, evenementen of andere activiteiten plaatsvinden;

Laat enkel noodzakelijke bezoekers toe voor de begeleiding en de verzorging van de paarden.

Lease- en pensionklanten mogen de stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paarden;

Lease- en pensionklanten met verkoudheidsklachten worden verzocht thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Overleg samen met de pensionhouder over ondersteuning in verzorging en eventueel training;

Verzoek aan lease- en pensionklanten om:

geen extra bezoekers mee te nemen;

niet in groepjes samen te komen;

onderling contact te vermijden;

alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven.

Een buitenrit met twee is mogelijk.

Maatregelen voor overige aan hippische sector verbonden beroepen:

Ga na of bezoeken en/of behandelingen dringend noodzakelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij dierenartsen, hoefsmeden en mest- en voerbedrijven en dergelijke. Is dit niet het geval dan is het advies om deze uit te stellen.

Bron: Sectorraad Paarden