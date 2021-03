Crowdfunding ‘Riders help Riders’ binnen een dag al over de helft

Er wordt massaal gedoneerd op de crowfunding actie 'Riders help Riders'. De Duitse trainers Axel Milkau en Hilmar Meyer (zelf aanwezig in Valencia) die een heel stel paarden in Valencia hebben, waren woedend over de gang van zaken rond de Rhino-uitbraak. Milkau heeft daarom samen met Barbara Berger een vereniging opgericht en zijn gisteren de inzamelingsactie gestart. De crowdfunding is een dag oud en de teller staat al op ruim 27,5 duizend euro van de 50.000 euro die ze nodig hebben.

Milkau en Berger roepen met de actie paardenliefhebbers, ruiters en vrienden van de paardensport op om geld te doneren om de paarden zo goed mogelijk te verzorgen en de ruiters ter plaatse te ondersteunen. Ze denken 50.000 euro nodig te hebben en meer dan de helft is dus al gedoneerd.

Op hun crowdfundingpagina schrijven ze: “De steun omvat medicijnen, hulpgoederen en mankracht. We zijn overweldigd door de aangeboden steun hiervoor van jullie allemaal. Bovendien hebben we veel vragen gekregen over hoe we kunnen helpen. Daarom hebben we nu een vereniging opgericht om donaties in te zamelen. Deze donaties zullen 1:1 worden doorgestuurd. Wij zijn blij met elke steun!”

Veel mensen hebben ondertussen gedoneerd waaronder ook topruiters zoals Paul O’Shea, Michael G Duffy, Catherine Tyree, Max Kühner en Michael Greeve. Klik hier voor de link naar de actie.

Bron Riders help Riders