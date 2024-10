Podcast de Week van Horses: De zin en onzin van de aankoopkeuring, met Thibault Frippiat

Deze week in onze podcast veel aandacht voor de aankoopkeuring. Deze belangrijke toetssteen voor kopers wordt regelmatig door fokkers en handelaren verguisd. Dierenartsen zijn het niet altijd eens over de interpretatie van de resultaten en de vraag is of je nu wel of geen hals- en rug foto’s moet maken. In de Paardenkrant wijden we deze week een compleet dossier aan de aankoopkeuring en in deze podcast praat presentator Mirjam Hommes daarover verder met dierenarts Thibault Frippiat, die voorzitter is van het Cluster Paard van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Frippiat vertelt uitgebreid over de keuringsstandaard in Nederland, waarom je wel of niet zou keuren, hoe teleurstellingen bij koper en verkoper te voorkomen en hoe dit in Europa zit. Ook de claimcultuur en waarom dierenartsen zich soms maar moeilijk uitspreken komt aan de orde. Daarnaast uiteraard de Horses Headlines en de agenda voor dit paardensportweekend.

Wat is De Week van Horses?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je wekelijks een selectie van de actualiteiten uit de paardenwereld, behandelen we één onderwerp uitgebreider en geven we je een overzicht van de agenda voor het komende weekend. Hieronder de inhoud van de podcast van deze week.

De Week Van Horses – Aflevering 31, 2024:

00:00 – Thibault Frippiat over dierenartsenkeuringen.

44:15 – Horses Headlines, het nieuws uit de paardenwereld

46:50 – Agenda voor het paardensportweekend

Hoe luisteren?

Beluister de podcast gratis via één van de players hieronder. Of ga naar je favoriete podcastapp. We zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Soundcloud, Apple podcasts, Pocket Casts, YouTube en Podcast Addict.

