‘Deel je wei, iedereen blij’ in NOS journaal

Het NOS journaal schonk gisteravond aandacht aan de voorlichtingscampagne 'Deel je wei, iedereen blij' die de Dierenbescherming, Stichting Dier&Recht, KNHS en FNRS zijn begonnen. De organisaties willen de eenzaamheid bij paarden aan te pakken. Ze doen een oproep aan paardeneigenaren: 'Breng paarden samen, dan zijn ze blijer'.

Met de campagne willen de vier organisaties paardeneigenaren bewust maken van het belang van sociaal contact tussen paarden. De meeste mensen hebben het allerbeste met hun paard voor, maar weten niet dat een paard dat alleen staat eenzaam is, of hoe ze twee paarden veilig aan elkaar koppelen.

In het journaal kwam Michelle Houkes van Stichting de Paardenkamp in Soest aan het woord. Houkes: “Als een paard eenzaam is, is hij toch somberder. Een paard is een echt kuddedier. Als je het in het wild ook ziet, ze lopen eigenlijk altijd bij elkaar. Als hij alleen is, dan hangt hij maar een beetje en dan vindt hij eigenlijk niks leuk.”

Bron NOS