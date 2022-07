Dierenarts veroordeeld tot 11 jaar cel in grootschalig dopingschandaal bij paarden

De Humane Society of the United States en het Humane Society Legislative Fund prijzen de inspanningen om met succes personen te vervolgen die betrokken waren bij een grootschalig dopingschandaal met renpaarden. Seth Fishman, een dierenarts uit Florida, is veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf nadat een jury hem schuldig had bevonden aan twee aanklachten van samenzwering tot het plegen van dopingvervalsing en misbruik van merknamen met de bedoeling om te frauderen. Het proces maakt deel uit van een grotere federale zaak over prestatie verhogende middelen bij paardenraces.

Prestatie bevorderende middelen hebben in de loop der jaren geleid tot ontelbare sterfgevallen en verwondingen bij paarden. Als gediplomeerd dierenarts was Fishman verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de paarden die hij onder zijn hoede had. Bij de aankondiging van de straf beschreef rechter Mary Kay Vyskocil Fishman als ‘gemotiveerd door hebzucht’ en nam zijn gebrek aan berouw tot aan de veroordeling mee het uitspreken van de straf in deze zaak.

Langste straf

De straf is de langste die is opgelegd in de zaak die leidde tot aanklachten tegen 31 personen, waaronder prominente trainers als Jorge Navarro en Jason Servis. Fishman is de elfde die wordt veroordeeld, onder wie ook Navarro. De meeste anderen hebben schuld bekend en wachten op hun veroordeling. Servis wordt volgend jaar berecht.

Levering aan honderden trainers

Fishman, die achter de tralies zit sinds zijn veroordeling vijf maanden geleden voor twee aanklachten van samenzwering om drugs te vervalsen en te mismerken, verscheen voor de rechtbank in gevangeniskledij en sprak de rechtbank toe voor hij werd veroordeeld. Aanklagers zeggen dat Fishman gedurende 20 jaar illegale prestatiedrugs leverde aan honderden trainers, waaronder Navarro, die vorig jaar schuldig bekende en werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

