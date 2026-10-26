Dierenpolitie neemt paard in beslag na nachtelijk verblijf in te kleine trailer

De dierenpolitie heeft afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid een paard in beslag genomen dat sinds de avond ervoor in een trailer in een woonwijk stond. Volgens de berichtgeving had het dier geen toegang tot eten en drinken en was de trailer te klein voor het paard.

De situatie kwam aan het licht na een melding bij de politie. Hoewel het paard bij aankomst niet bijzonder onrustig leek, bleek de trailer niet geschikt voor het dier. Het paard had nauwelijks ruimte: de achterhand kwam tegen de achterklep en het hoofd raakte het dak.

Met hulp van twee ruiters van de bereden politie werd het paard uit de trailer gehaald en in beslag genomen. Het dier is inmiddels op een andere locatie ondergebracht, waar het de juiste verzorging krijgt. Ook heeft een dierenarts het paard onderzocht.

Volgens de berichtgeving was de eigenaresse al bekend bij de politie en had zij eerder waarschuwingen gekregen over de verzorging van haar paard. Zij zal zich op een later moment tegenover de politie moeten verantwoorden.

Bron: AD Rotterdam/ De Havenloods