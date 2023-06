Dier&Recht roept 20 gemeentes op om te stoppen met drafraces

Het drafsportseizoen is begonnen. In 20 Nederlandse gemeentes vinden jaarlijks kortebaandraverijen plaats tijdens braderieën en andere dorpsfeesten. Bij deze straatraces met paarden maken pikeurs veel gebruik van pijnlijke dwangmiddelen. Dier&Recht constateerde bij de eerste wedstrijden van het seizoen al veel welzijnsproblemen. De dierenrechtenorganisatie roept gemeentes op om te stoppen met deze races en wijst bezoekers op de vele pijnsignalen van de paarden.

Kortebaandraverijen zijn racewedstrijden op straat, waarbij paarden in draf een karretje (sulky) met een rijder (pikeur) voorttrekken. Die rijders gebruiken veel omstreden dwangmiddelen om de paarden te dwingen tot gehoorzaamheid. De zintuigen van de dieren worden belemmerd met oordoppen en oogkleppen en de bewegingsvrijheid van het hoofd wordt ernstig beperkt door een opzetteugel. Twee metalen bitten in de mond trekken aan de mondhoeken en zetten druk op het gehemelte en tandvlees. Om te voorkomen dat het paard de druk op het bit verlicht, wordt de tong strak vastgebonden aan de onderkaak met een pantykousje of postelastiek. Veel van de gebruikte middelen zijn verboden in andere takken van paardensport.

Dier&Recht bezocht de eerste wedstrijden van het seizoen, in Assendelft en Venhuizen. Bovengenoemde dwangmiddelen werden nog steeds volop gebruikt en veel paarden vertoonden pijn- en stresssignalen.

Pijn slecht herkend

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de gebruikte dwangmiddelen stress en verwondingen veroorzaken. De pijn- en stresssignalen van paarden worden echter door veel rijders genegeerd of zelfs niet als zodanig herkend. In een brief aan de gemeentes geeft Dier&Recht uitleg over deze signalen, zodat raadsleden die tijdens de races kunnen herkennen.

Brief aan 20 Nederlandse gemeentes

Tussen mei en oktober organiseren 20 Nederlandse gemeentes 26 kortebaandraverijen. Dier&Recht roept inwoners van deze gemeentes op om hun gemeenteraad te laten stoppen met het financieren en organiseren van de dieronvriendelijke wedstrijden.

‘Volksvermaak geen reden voor dierenleed’

Sarah Pesie, dierwetenschapper bij Dier&Recht: “De pijnsignalen van paarden zijn misschien niet voor iedereen direct herkenbaar maar de wetenschappelijke kennis hierover is duidelijk. Ook op Nederlandse wedstrijden zien wij steeds weer dieren met pijn en stress. Als meer mensen zien dat deze paarden lijden dan komt er hopelijk snel een eind aan dit soort evenementen. Volksvermaak mag geen reden zijn voor dierenleed.”

Persbericht Dier&Recht