Door rhino getroffen stal blijkt van Herman Koorman: ‘Ik ben er totaal kapot van’

Eerder vandaag werd bekend dat op een stal in de gemeente Hardenberg de neurologische vorm van rhinopneumonie is vastgesteld. Uit privacy-overwegingen werd toen niet aangeven om welk bedrijf het ging. De getroffen stal blijkt die van Herman Koorman te zijn, zo meldt De Stentor.

“Ik ben dat dus helaas. Een paard is al ingeslapen en overleden. Twee andere paarden zijn nog ziek. Mensen aan toe, ik hoop dat ze het redden”, vertelt Herman Koorman die gespecialiseerd is in het trainen van jonge paarden. Hij deed onder meer werkzaamheden voor Reesink, HBC en Eurocommerce.

Onzekere tijden

“Het zijn onzekere tijden”, vervolgt Koorman. Dat geldt voor zijn paarden maar ook voor paarden in de omgeving van zijn bedrijf of paarden die na transport in de buurt van Koormans paarden kwamen.

Wachten en duimen

“Hoe mijn paarden het kregen. Geen idee. Dit is het meest verschrikkelijke dat ik kan meemaken in mijn vak. Dit zo klote. Ik heb het er heel zwaar mee. Ik moet tot maandag wachten om te kijken of er meerdere gevallen bij komen bij mij. Een paard heeft nog echt hele erge koorts. Het is wachten en duimen. Ik kan alleen maar hopen op positiviteit.”

Niet meer in de benen

Zondagmorgen zag Koorman een paard dat niet meer in de benen kwam. “Ik dacht aan een beknelling van de zenuw. Maar na behandeling stond het paard niet op. Een ander paard kwam opeens ook niet meer in de benen. Toen begon ik aan rhino te denken. Man, man, man… Ik huil nog niet. Maar ik heb een bedrijf, tien jaar, dit is mijn lust en mijn leven. Ik moet weer zien op te staan straks. Maar wat een pijn voel ik voorlopig nog. Ik ben er totaal kapot van.”

Bron: DeStentor