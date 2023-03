Askari x Cellestial verliest dekbrevet door positieve dopingtest

Na het 'Schaufenster der Besten' begin deze maand in Neustadt-Dosse werden alle goedgekeurde hengsten routinematig getest op doping. Daarbij is een hengst positief bevonden. Het gaat om de bij het DSP goedgekeurde catalogus nummer 23 Askari x Cellestial, die werd voorgesteld door BHLG Neustadt Foundation.

“Bij de Askari x Cellestial is het antibioticum sulfadimethoxine aangetroffen. Vanuit veterinair oogpunt is het een oraal toe te dienen antibioticum (bijvoorbeeld via het voer) dat geen pijnstillende, ontstekingsremmende of prestatiebeperkende werking heeft”, aldus Brandenburg-Anhalt.

Keurbesluit ingetrokken

Volgens de reglementen is de hengst nu niet langer goedgekeurd. “Volgens het medicatiereglement van het DSP zijn de stappen in gang gezet. Het keurbesluit wordt met onmiddellijke ingang ingetrokken. Daarnaast gaat een blokkeringsperiode van zes maanden in voor het opnieuw aanbieden van de hengst. Het verdere verloop wordt behandeld door een arbitragecommissie.”

Bron: Zuchterforum / PZVBA