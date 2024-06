Beroep pakt slecht uit voor Morgan Barbançon: Nu 18 maanden geschorst

Wegens het niet naleven van de humane antidopingregels werd Morgan Barbançon afgelopen april voor een periode van drie maanden geschorst. Tegen die schorsing ging ze in beroep en dat heeft nadelig uitgepakt voor de Franse amazone. Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) heeft Barbançon een schorsing van 18 maanden opgelegd en daarmee is deelname aan de Olympische Spelen in Parijs van de baan.

Morgan Barbançon was vanaf 10 april 2024 voor een periode van drie maanden geschorst door de AFLD (Frans Anti-Doping Bureau). Niet omdat ze positief was getest op doping, maar omdat ze drie dopingcontroles had gemist.

Storingen in sofware

Barbançon werd ervan beschuldigd dat ze drie keer verzuimd had haar locatie op te geven. De amazone verklaarde dat ze de verplichting om haar verblijfplaats bij te houden niet is nagekomen omdat ze last had van storingen in de ADAMS-software en daardoor haar locatiegegevens niet correct kon invoeren.

Streep door Parijs

De amazone hoopte deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen in Parijs en ging tegen de schorsing in beroep. Het CAS heeft nu uitspraak gedaan: de schorsing blijft staan en is verhoogd naar 18 maanden. Daarmee kan er een streep door de Olympische hoop van Barbançon. Zij is geschorst tot 10 oktober 2025 en dat betekent, naast Parijs, dat Barbançon er ook volgend jaar op het Europees kampioenschap niet bij kan zijn.

Lees hier de publicatie van AFLD

Lees ook:

Bron: Horses.nl