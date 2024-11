Charlotte Bettendorf voor 18 maanden geschorst

De 35-jarige springamazone Charlotte Bettendorf uit Luxemburg is voor 18 maanden uitgesloten van competitie door de Luxemburgse Antidopingorganisatie (ALAD). Het gaat hier niet om het gebruik van verboden middelen, maar om verzuimingen en procedurefouten rondom de dopingtesten. Op Instagram schrijft de amazone: "Ik wil nogmaals duidelijk maken dat dit geenszins een opzettelijke daad van mijn kant is, maar eerder het gevolg van omstandigheden die mij verhinderden mijn locatie gegevens bij te werken. Ik begrijp deze beslissing niet, maar ik moet ermee leven. Ik kom sterker terug, met veel nieuwe projecten."

Tussen januari en mei van dit jaar heeft Bettendorf drie keer de regels van het Luxemburgse antidopingagentschap (ALAD) overtreden: tot twee keer toe verzuimde ze haar exacte locatie in te voeren in de digitale database Adams (Anti-Doping Administration and Management System) en half mei miste ze ook een dopingcontrole omdat ze niet op de door haar opgegeven locatie was.

Hoger beroep

Dit leidde uiteindelijk tot de schorsing door ALAD op 18 september. Bettendorf ging in hoger beroep, maar het hof van beroep heeft het vonnis nu bevestigd. ALAD heeft de Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres (FLSE) gevraagd om al haar resultaten vanaf 16 mei 2024 ongeldig te verklaren.

Bron: Reiterrevue/ Instagram