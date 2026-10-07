Chester Weber voorlopig geschorst na positieve dopingtest

Savannah Pieters
Chester Weber voorlopig geschorst na positieve dopingtest featured image
Chester Weber in de vaardigheid. Foto: FEI/Wilco van Driessen
Door Savannah Pieters

De Amerikaanse vierspanrijder Chester Weber is door de FEI voorlopig geschorst. Weber, die afgelopen zomer op de Wereldkampioenschappen vierspannen in Aken individueel brons won, testte in mei positief op een verboden stof.


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