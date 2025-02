Dopingzaak: FEI-tribunaal schorst Tine Magnus, diskwalificeert Belgisch team van Spelen

Dia van het Lichterveld Z (v. Diamant de Semilly) van de Belgische Tine Magnus werd op de Olympische Spelen in Parijs positief getest op het Trazodon. De amazone en de Vlaamse en Belgische federatie reageren verbaasd en geschokt. Magnus was ervan overtuigd onschuldig te zijn aan het positieve dopingresultaat en uit onderzoek door twee gerenommeerde toxicologen is naar voren gekomen dat een door de team dierenarts aangeraden supplement de veroorzaker is, dat volgens de verpakking dopingvrij zou moeten zijn.

Het FEI-tribunaal heeft vandaag haar definitieve uitspraak gedaan in de zaak van Magnus. “De atleet kon de bron van de verboden stof in het lichaam van het paard traceren naar het supplement RELAX PRO – Global Medics – Equine Care Group. Deze bevinding was gebaseerd op een onafhankelijke analyse die door de atleet was aangevraagd bij twee zeer erkende toxicologen. Deze contaminatie was dus de reden voor de positieve dopingtest bij het paard en de atleet kon op basis van waarschijnlijkheid verklaren hoe de verboden stof Trazodone in het lichaam van het paard is binnengekomen. Als gevolg daarvan zijn de FEI en de atleet tot een schikking gekomen.”

Schikking

“In haar definitieve beslissing accepteerde het FEI-tribunaal de schikking en legde de atleet een uitsluitingsperiode van vijf maanden op, vanaf de begindatum van de definitieve beslissing. De voorlopige schorsing van de atleet, die op 3 september 2024 in werking trad, wordt in mindering gebracht op de uitsluitingsperiode, wat betekent dat de atleet vanaf 3 februari 2025 weer aan wedstrijden kan deelnemen. De atleet krijgt ook een boete van 4.000 Zwitserse frank”, aldus de FEI.

Atleet draagt risicoaansprakelijkheid

Magnus kon zich niet op het concept van No Fault or Negligence beroepen, omdat de atleet de risicoaansprakelijkheid draagt, ook al treft het de atleet geen blaam. De amazone legt de situatie als volgt uit:

Rollercoaster

“Nadat de FEI mij op 3 september 2024 meedeelde dat de op 27 juli 2024 tijdens de Olympische Spelen van Parijs genomen samples positief waren getest op de banned substance ‘Trazodone’, kwam ik in een rollercoaster terecht. Ik werd met onmiddellijke ingang geschorst en daarnaast kwam ook de door het Belgische Eventing Team behaalde vierde plaats ter discussie te staan. Zoals zo vaak het geval bij doping en disciplinary cases werd ik volledig verbannen. Ik bestond niet meer. Dit alles terwijl ik er 1000 procent van overtuigd was dat ik aan het positieve dopingresultaat absoluut onschuldig was. Ik heb me immer tot het uiterste ingespannen om mijn paarden zonder hulpmiddelen topprestaties te laten leveren.”

Bewijzen

“Samen met mijn advocaten heb ik uitvoerig onderzocht hoe het in hemelsnaam mogelijk was dat mijn paard positief was getest. Ik wil mij immers verweren tegen een doping verwijt. Desgevallend schrijft de FEI voor dat ik als verantwoordelijke persoon moet bewijzen of er sprake is van kruisbesmetting of van een andere oorzaak. Als atleet moet je dus kunnen uitleggen en bewijzen hoe het verboden middel in het systeem van je paard terechtgekomen is. Dit is een zware bewijslast op de schouders van de atleten en gelukkig heb ik die beproeving doorstaan. Ik kan met opgeheven hoofd bevestigen en verklaren dat ik nooit bewust doping gebruikt heb.“

Supplement van team dierenarts

“Wat bleek nu het geval, de team dierenarts adviseerde mij een aantal supplementen te gebruiken. Deze supplementen werden door zijn onderneming aan de Belgische Federatie verkocht en geleverd. Deze supplementen werden vervolgens aan mij ter beschikking gesteld.“

Dopingvrij supplement blijkt toch niet dopingvrij

We hebben professor Tytgat, de meest gerenommeerde toxicoloog verbonden aan de KU Leuven verzocht al deze supplementen op de mogelijke aanwezigheid van Trazodone te onderzoeken. Toen bij professor Tytgat RELAX PRO positief testte op Trazodone, hebben wij elders ingekochte bussen RELAX PRO met hetzelfde lotnummer laten testen zowel door professor Tytgat alsook door professor Kintz in Straatsburg. Opnieuw werd RELAX PRO positief getest op Trazodone. Deze resultaten werden aan de FEI voorgelegd omdat ik wilde aantonen dat ik nooit opzettelijk een verboden middel aan mijn paard had toegediend. Op de verpakking van RELAX PRO stond nota bene “doping vrij”. De FEI wees mij erop dat, ook wanneer ik in feite niets verkeerds heb gedaan zoals in dit geval, ik mij niet op het concept van No Fault or Negligence kan beroepen. Als atleet draag je risicoaansprakelijkheid ook al treft je geen blaam.“

Akkoord gegaan

“De FEI heeft mij uiteindelijk aangeboden om akkoord te gaan met een schorsing tot en met 2 februari 2025 en het betalen van een boete. Omdat ik deze sportief zwarte periode zo snel als mogelijk wilde afsluiten, ben ik hiermee akkoord gegaan. Ik zal binnenkort weer aan officiële wedstrijden kunnen deelnemen en ik dank mijn partner Dieter, mijn broer Sam, de eigenaar van DIA, Kris, voor het immer in mij gestelde vertrouwen alsook mij advocaten Klaas Koentges, Piotr Wawrzyniak en Luc Schelstraete, die mij hebben bijgestaan in de procedure bij de FEI.“

