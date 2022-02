Duitse stamboekvoorzitters willen doping harder aanpakken

De voorzitters van de zes grootste Duitse paardenstamboeken hebben in een open brief hun zorgen geuit over het toenemende aantal overtredingen van de medicatie- en dopingregels op keuringen. ''Vooral in deze tijd, waarin dierenwelzijn een steeds belangrijkere rol speelt in de publieke opinie, maar tegelijkertijd de kennis over onze sport en fokkerij steeds meer afneemt, werpen dergelijke incidenten een negatief beeld op de Duitse paardenfokkerij'', aldus de voorzitters van Hannover, Holstein, Westfalen, Oldenburg, Trakehnen en Deutsches Sportpferd.