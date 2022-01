Enduranceruiter Mohammed Almalky geschorst voor ontwijken dopingscontrole

De FEI Tribunal heeft Mohammed Almalky voor twee jaar geschorst, nadat zijn arabier Sarem plots verdween toen de schimmel was gekozen voor een dopingscontrole tijdens de endurancewedstrijd in Al Ula op 1 Februari 2020.

Toen de test moest plaatsvinden was de enduranceruiter met het paard verdwenen, ondanks dat hij was geïnformeerd over de selectie voor het testen. De FEI-officials rapporteerde Almalky voor het ontwijken van het indienen van een monsterafname, wat een overtreding is van de antidopingregel voor paarden. Sinds het evenement is de ruiter voorlopig geschorst.

Dierenarts rapport

Het rapport van de dierenarts vermeldde het volgende: “De Chief Steward begeleidde twee paarden van de dierenartspoort naar testboxen. Nr. 205 en 27. Paard nr. 205, stopte bij hun rustpunt, terwijl ik met dit paard bezig was, verdween paard nr. 27. Nr. 205 werd getest, 27 was nooit meer te vinden op de locatie, PR [Almalky] beantwoordde zijn telefoon niet.”

Uitsluitingsperiode van twee jaar

Het FEI Tribunal heeft een uitsluitingsperiode van twee jaar opgelegd. De periode van de voorlopige schorsing, met ingang van 19 februari 2020 wordt verrekend met de periode van uitsluiting. Hierdoor loopt Almalky’s uitsluitingsperiode t/m 18 februari 2022. Daarnaast heeft de enduranceruiter ook een boete gekregen van CHF 7.500 en moet hij zijn deel van de procedurekosten (CHF 2.000) betalen.

Bron: Horses.nl/FEI