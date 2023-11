Fabian Sejanes 14 maanden na WK Herning geschorst wegens doping

De Argentijnse ruiter Fabian Sejanes, die vorig jaar met Dulf van den Bisschop (v. Hearbreaker) deelnam aan de Wereldkampioenschappen in Herning, is veertien maanden na dato definitief geschorst wegens een positieve dopingtest. In zijn urine werd hydrochloorthiazide en chloralhydraat aangetroffen. Dit valt onder de categorie diuretica en maskeringsmiddelen. Sejanes is voor een periode van achttien maanden geschorst.

Hydrochloorthiazide is een plastablet dat de bloeddruk verlaagt en de pompkracht van het hart verbetert. Chloralhydraat werkt rustgevend en brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust. Het wordt onder meer gebruikt bij onrust en bij epilepsie. In de eerste instantie klinkt het onschuldig, maar deze twee medicijnen helpen het gebruik van doping te verhullen.

Schorsing

Het monster werd genomen op 11 augustus 2022 en Sejanes werd op 11 oktober dat jaar op de hoogte gebracht van de positieve uitslag. Op 27 oktober 2023, ruim veertien maanden na dato, heeft het FEI Tribunaal in zijn definitieve beslissing aangegeven dat Sejanes voor een periode van achttien maanden geschorst wordt. Tevens kreeg hij een boete van 3.000 Zwitserse frank opgelegd en moet bij de juridische kosten van 1.500 Zwitserse frank betalen. Ook worden zijn op het WK behaalde resultaten geschrapt.

Bron: Springreiter/FEI