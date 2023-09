FEI vervolgt Eric Lamaze wegens testweigering én manipulatie 

Nadat Eric Lamaze een Facebookbericht had verwijderd, waarin hij meldde het doelwit te zijn van dopingtesten, bevestigt een woordvoerder van de FEI dat de internationale paardensportorganisatie een juridische procedure is begonnen tegen Lamaze vanwege zijn kennelijke weigering om zich te onderwerpen aan een menselijke dopingtest. Lamaze weigerde hier aan deel te nemen in Valkenswaard in 2021.

Documenten van de FEI geven ook aan dat de hippische bond onlangs een aanklacht tegen Lamaze wegens manipulatie heeft toegevoegd aan deze zelfde zaak. De vervalste documenten die onlangs zijn ingediend bij een Canadese rechtbank, heeft Lamaze ook aangeleverd in de antidopingzaak van de FEI.

Antidoping-overtreding

“Er is een vermoeden van een menselijke antidoping-overtreding door Eric Lamaze”, reageert een woordvoerder van de FEI op vragen van de Amerikaanse website Chronofhorse.com. “Het gaat om de weigering om zich te onderwerpen aan monstername, de zaak is in behandeling bij het Hof van Arbitrage voor de Sport.”

Met pensioen

De FEI-woordvoerder vervolgt: “De heer Lamaze is niet voorlopig geschorst en heeft dus het recht om deel te nemen aan wedstrijden, maar hij heeft aan de FEI bevestigd dat hij met pensioen is. Hij heeft ook het recht om te coachen en te trainen.”

Valkenswaard

De weigering om zich te onderwerpen aan een dopingtest vond plaats in juni 2021 op de Global Champions Tour in Valkenswaard. Op die wedstrijd won Lamaze met Fine Lady 5 de kwalificatie voor de Grote Prijs en haalde hij in het hoofdnummer de barrage, waarin de combinatie vijfde werd.

Bron: Chronofhorse/Horses.nl