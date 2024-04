Finn Boerekamp voorlopig geschorst door FEI wegens doping: plassen in stal oorzaak

doordat van paard W Kensington op eind metabool is getest 2023 van (v. Die het gecontamineerd lichaam de antidepressivum en eind de Kensington De een FEI. Venlafaxine. vanaf groom stal maart positief in voorlopig hooi het Nederlandse in is van door Zijn Valencia is terecht Zirocco O-Desmethylvenlafaxine, Blue) antidepressivum geplast stof Boerekamp februari de verboden humane daardoor is. Boerekamp, waarschijnlijk springruiter die in slikt, heeft geschorst Finn het gekomen het

junioren. echt paar Boerekamp, voorlopige het in NK schorsing vorig riders-jaren jaar zilver jaar principe Dat nu complete won betekenen de die zuur”, voor nog “Het zou dat is fijne terwijl young een ruiter. zegt ontzettend op ik als paarden is twee Springen mijn voor “De heb.” mij 18-jarige misloop, ik

wil over de ook heel Boerekamp helpen. de gaan ik werkgever vertelt wilde en Thijssen, verhalen dat wilde snel zoiets verhalen uit hij zelf, voor rond vind openhartig ook omdat vervelend.” al zeker gebeurt er schorsing, Stal wereld vertelt maar “Als mijn

Dopingcontrole

gecontroleerd. in van weer nog zes. waar een Kensington gegaan. “Dit ik Leon aan paarden, de Valencia met W. Valencia. paard gegaan.” steekproef is Ter hij Senioren, voor twee heb In ik en het naar het groom uitgepikt ik bloed en paarden, werkgever zijn de ben urine zeven bij en met NK en we Ik heb wilde week huis steward deel gesprongen twee weken mijn Riders van naar Kensington beide nemen mijn er is Valencia Vervolgens meegegeven NK werd een eerste in Thijssen door dopingcontrole de het bij met gebeurd ‘m aan met mijn Ik samen Young ik voorbereiding

FEI E-mail van de

Enzerink te met weet überhaupt er. het onze de hier idee en was is schrok geen een antidepressivum.” ons metabool een daar veterinair en een “Ik lunchpauze weken had van Ik suspended kapot. wat en direct die Boerekamp hebben stof Suspended wist goed contact het was. kreeg dat e-mail dat van Zeven nog Edwin me We later de die melden in menselijk opgenomen ik FEI: stond

Groom

wisten groom een Dit antidepressiva-middel in onder avonds tot liever oorzaak is en de van hoorde aan bij meisje, dan Mijn een Leon Diezelfde jong brengt bloed de we meisje er uit is meteen ze de hebben van en door rond laat nu is groom ‘s dieren periode wel gegaan vrouw “Toen tafel W, met wisten Kensington ze super toe Estland paniek gaf maar mijn die de slikt. antidepressiva ik (de Dorien raakt Thijssen, lange snel mensen. al ‘s niet, belletje van paarden. groom ochtends wij rinkelen. in mail met de Ze is aangetroffen wat avond de een maar was.” de red.) begon dat ze van verlegen het een mij mensen. Mijn van ze in voor te FEI stallen een dat

de stal in Plassen

lijf groom Boerekamp daardoor concoursen “Ik of Het waarschijnlijk even op iets altijd te in Paardenmensen weg in paarden geraakt. de eens het naar lang.” stro is zijn. middel druk veel de heeft terechtgekomen heeft W gecontamineerd geplast die stal doordat soms van denk en toiletten van hooi dat is stal de duurt grooms mensen geplast, die in wel ruiters, andere heeft en zijn of de Kensington iedereen zeker net de

Niet eerste geval het

gekomen”, waarschijnlijk lijf paard absoluut een is verzint dus is “Los rust met zichzelf.” medicatie “Je zegt in paard zo een Kensington heeft, is geen het hij kalmerende terecht van dat maar veel daarvan het nodig zoiets het van Boerekamp. niet,

het stal paard de stal dezelfde een unicum: waarbij urine in ook dopingtest meerdere door de de zijn precies in voor en er plassen boosdoener aangetroffen menselijke positieve is geen geweest. is Een geweest zaken in waarbij FEI-tribunaal stof het is

boosdoener FEI positief plassen zijn En stal voor Hij het paard beslissing). van jaar van eventingruiter bijvoorbeeld op ook Gallardo in de voor plassen het Covarrubias geweest. opgegeven nadat van O-Desmethylvenlafaxine. zo stal gevallen: direct de er zaken 2022 de andere dit schorsing in zijn was andere Meuten soortgelijke de verboden Agustin (klik bij In voor ook maken veel Nicki in groom zijn waar En (klik zijn endurance-amazone hoorzitting in Tribunaal is hier nog Benitez dat stoffen) meer maart december de beslissing). kon (met de voorlopige werd aannemelijk (klik 2018 hier zoals de was voor beslissing) hier de de Juan en de bij in getest oorzaak er de

FEI-tribunaal

verklaring die het dit ze dat is “Ik op heeft de aantroffen, het hoeveelheid Daarnaast op wachten in denk mijn maar kan groom van en de op ook heeft hebben zaken we geplast ze Tribunaal. straks van nog niet We zaak antidepressivum moment bewijsmiddel. dat dat voor vooruitlopen, de wil een gegeven stof overleggen.” de belangrijk stal FEI een stevige recepten een uiteraard is

Hoop

rijden.” doen kan wordt mijn dat dit “Het niets de maar hoop wordt die ik nog er opgeheven en mee snel heel te behandeld schorsing, en in net is nu. ontzettend meer erg is andere seizoen zuur, zaak aan zaken, Ik zoals

