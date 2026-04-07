Positieve dopingtest kost Schewe derde plaats in Wereldbeker Bordeaux

Savannah Pieters
Tom Schewe met Congress Blue PS. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

De derde plaats van Tom Schewe in de Wereldbekerwedstrijd van Bordeaux is geschrapt na een positieve dopingcontrole bij zijn paard Congress Blue PS (v. Congress). Bij de negenjarige OS-ruin werd de stof 3-hydroxydetomidine aangetroffen, een afbraakproduct van detomidine, dat wordt gebruikt als kalmeringsmiddel voor paarden.

