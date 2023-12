Positieve dopingtest van Dynamic Dream-zoon op HK Hannover 

Cat.nr 19 (Dynamic Dream x Millennium) van fokker Heiko Klausing was op de hengstenkeuring in Verden positief op het pijnstillende en koorstverlagende middel salicylzuur. Dit is gebleken uit het routinematige dopingonderzoek dat op de keuring plaatsvond. Net als destijds bij zijn vader Dynamic Dream werd de goedkeuring ingetrokken. Ook de verkoop in de veiling is ongedaan gemaakt.

Van alle hengsten die op 4 november op de hengstenkeuring van het Hannoveraner Verband een positief oordeel kregen werden monsters getest op niet-toegestane stoffen. Bij cat.nr 19 werd salicylzuur gevonden. Deze bevinding werd bevestigd door de analyse van het B-monster. Salicylzuur is een pijnstiller en koortsverlagend middel.

Opnieuw naar de keuring

De licentie van de hengst is ingetrokken, maar hij mag opnieuw worden gepresenteerd. Dit is de gebruikelijke procedure, en was in het verleden ook van toepassing bij andere dopinggevallen.

Herinnering aan de vader

Dit dopinggeval roept herinneringen op aan de vader. Dynamic Dream werd ook positief getest op doping bij zijn keuring in Westfalen. In zijn geval ging het echter om de kampioenshengst en een officieel gepubliceerde verkoopprijs van 1,9 miljoen euro. Dynamic Dream werd later opnieuw voorgesteld en goedgekeurd. Kort daarna meldde Helgstrand Dressage dat de hengst zichzelf had geblesseerd en niet meer bereden kan worden.

