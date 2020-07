Duitse concoursen moeten paardenregister voeren

Duitse concoursen en fokkerij-evenementen zijn vanaf verplicht een paardenregister te voeren in verband met het EAI-virus (Equine infectieuze anemie). Van alle paarden op het evenement moeten gegevens gedocumenteerd worden.

In Duitsland is nu een nieuwe verordening ‘bloedarmoede bij eenhoevige dieren’ van kracht en die stelt dat bij elk evenement waarbij paarden uit meerdere regio’s samenkomen gegevens moeten worden geregistreerd van alle aanwezige paarden (naam paard, levensnummer en gegevens van houder). De FN is niet blij met die nieuwe regeling, die de Duitse paardensportkoepel al meerdere keren probeerde te stoppen.

Veel werk

“Het zorgt voor veel meer werk voor de organisatoren”, zegt Sönke Lauterbach. “Dat werk wordt nu al bijna altijd gedaan door vrijwilligers. Als er dan nog allerlei bureaucratie bij komt kijken, zal dat de bereidwilligheid – die sowieso de laatste jaren al is afgenomen – van de vrijwilligers niet ten goede komen.”

De FN werkt aan een technische oplossing om er zo voor te zorgen dat het extra werk niet bij de organisaties komt te liggen.

