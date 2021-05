RTL Duitsland heeft beelden van barreren, FN doet aangifte

RTL Duitsland heeft beelden die de paardensport een zeer slecht daglicht kunnen stellen. Het gaat volgens RTL om beelden waarin paarden worden gebarreerd. De Duitse paardensportkoepel FN heeft de mogelijke overtreding van de Dierenwelzijnswet gemeld bij de politie.

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd. In 1990 bereikte het aanzien van de hippische sport in de publieke opinie een dieptepunt: een video liet zien hoe paarden op Stal Schockemöhle ‘geprepareerd’ werden middels de barreermethode. Barreren is een verboden trainingsmethode waarbij springpaarden met een stang of lat tegen de benen wordt getikt bij het springen. Het vermeende doel van de methode is de paarden meer respect voor het hout bijbrengen en ze hoger te laten springen.

Aangifte

De FN heeft de omroep gevraagd om het beeldmateriaal ter beschikking te stellen, maar dit is nog niet gebeurd. Omdat de vereniging haar verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn in de paardensport niet kan nemen, heeft het FN de politie geïnformeerd.

Verboden trainingsmethoden

“In de paardensport is het welzijn van de paarden het aller belangrijkste”, zegt algemeen secretaris Soenke Lauterbach van FN. “Om onze verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn te kunnen naleven, hebben we RTL meerdere keren gevraagd om ons het complete videomateriaal aan te leveren. We willen weten of er daadwerkelijk gebruik is gemaakt van verboden trainingsmethoden.”

Zaak onderzoeken

“We hebben ook gevraagd om de personen uit de video te melden, zodat we de feiten kunnen controleren. RTL heeft de beelden nog niet gestuurd. We vermoeden dat de bijdrage van RTL niet gaat over het welzijn van de paarden of over het tonen van mogelijk wangedrag, maar puur over de schandalisatie van de voorliggende scènes. Daarom hebben we aangifte gedaan bij de politie tegen de onbekenden, zodat de autoriteit de zaak kan onderzoeken.”

Materiaal bemachtigen

“We hopen op basis van het rapport dat de autoriteiten het videomateriaal in de loop van hun onderzoek zullen krijgen en duidelijk zullen maken of de dierenwelzijnswet hier is overtreden.”

Eerdere benadering

In juli 2020 benaderde de redactie van RTL al het FN met het verzoek om methoden te gebruiken die mogelijk in strijd zouden zijn met het dierenwelzijn in de paardensport. Na overleg met RTL bleek dat de redactie inderdaad over videomateriaal beschikte en een bezig was met het onderwerp.

Lees hier het uitgebreide interview waarin Soenke Lauterbach meer uitlegt over het gehele proces.

Bron: Horses.nl/pferd-aktuell