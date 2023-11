Duitse onderzoekers vinden afwijkingen in halswervels C6/C7 invloedrijke verervers

Onderzoekers van de Universiteit van Hannover hebben de skeletten van vier volbloedhengsten (Dark Ronald xx, Der Loewe xx, Birkhahn xx, en Le Destier xx) en een Hannoveraanse ruin (Dux) onderzocht en daarbij vastgesteld dat de zeer invloedrijke hengsten Dark Ronald en zijn achterkleinzonen Der Loewe en Birkhahn afwijkingen in de C6/C7 halswervels hadden. De halswervels die van doen hebben met ECVM.

Onderzoekers van de diergeneeskundige universiteit van Hannover deden het onderzoek samen met Katharina Ros, de dierenarts die in Duitsland ECVM de afgelopen jaren op de kaart zette. De skeletten van de vijf bekende paarden die in musea tentoongesteld staan, werden onderzocht op afwijkingen of vormvariaties in de overgang van de halswervels naar de borstwervels. De vormvariaties die te maken hebben met wat tegenwoordig bekend is als ECVM. De afwijkingen of vormvariaties in de onderste halswervels waren bij de drie hengsten, die zeer veel voorkomen in de pedigrees van warmbloeden, zeer verschillend.

Kleine steekproef met huidige populatie

Naast de skeletten van de hengsten werden ook de skeletten van twintig paarden uit de huidige populatie onderzocht. Tien paarden waarvan bekend is dat ze afwijkingen aan de C6/C7 halswervels hebben en tien paarden als controlegroep (waarbij dat niet bekend is). Daarbij konden de wetenschappers aantonen dat de bovengenoemde hengsten in de huidige populatie voorkomen en vonden ze ook bij de huidige populatie paarden met afwijkingen aan de C6/C7-wervels. En daarnaast werden nieuwe vormvariaties gevonden. De hoofdconclusie luidt: “Dit is de eerste studie die een indicatie geeft over de erfelijkheid van deze vormvariaties.”

‘Verder onderzoek is de moeite waard’

En verder: “Omdat we dit al in onze kleine steekproef hebben gevonden, is het de moeite waard om soortgelijke onderzoeken uit te voeren met veel grotere onderzoekspopulaties om sterker bewijs te vinden voor de vererving van deze vormvariaties en belangrijke voorouders te identificeren. Studies met grotere cohorten, een gestandaardiseerd en gepubliceerd radiologisch en klinisch onderzoeksprotocol en mogelijk genoomgebaseerde analyses zijn nodig om de genetische achtergrond van de vormvariaties en hun betekenis voor de moderne paardenpopulatie verder op te helderen, vooral met betrekking tot de impact op het welzijn van het paard. en hun bruikbaarheid in de sport.”

