EEF start partnerschap met Sporthorse Welfare Foundation

De EEF (European Equestrian Federation) is een samenwerking met de Sporthorse Welfare Foundation aangegaan. De EEF en de stichting, een internationale onderzoeksgroep die zich inzet voor het verbeteren van gezondheid, prestaties en het welzijn en het verbeteren van de samenwerking tussen paarden en hun ruiters door middel van hoogwaardig, inclusief onderzoek en onderwijs, willen met een onderzoeksproject richtlijnen opstellen voor het verbeteren van het paardenwelzijn.

De EEF gaat aan een specifiek onderzoeksproject werken om overeenstemming te vinden over wat de essentiële aspecten van sportpaardenmanagement en -training zijn om het welzijn van sportpaarden te waarborgen. Het uiteindelijk doel is het creëren van duidelijke richtlijnen en advies om een wereldwijde standaard te brengen voor het welzijn van sportpaarden.

Groep experts

De stichting brengt een groep van meer dan honderdvijftig hippische professionals en wetenschappers uit ruim dertig landen samen. De groep experts bestaat uit onder andere ruiters, grooms, trainers, dierenartsen, hoefsmeden en eigenaren, zodat kennis uit alle verschillende vakgebieden kan worden vergaard.

Eisen veranderen

Met de evolutie van de topsport, is de EEF zich er van bewust dat de eisen die aan paardensporters worden gesteld, veranderen. Voor de EEF blijft het paardenwelzijn de hoogste prioriteit. Het project in samenwerking met de Sporthorse Welfare Foundation verkent alle gebieden waar topsportpaarden mee te maken krijgen, van wedstrijden, reizen, training, voeding tot de thuisomgeving, om zo de beste vereisten voor het welzijn van paarden te kunnen herkennen.

Nog geen duidelijke richtlijnen

“We zijn verheugd om samen met de Sporthorse Welfare Foundation aan dit project te werken. Het paardenwelzijn staat voor ons centraal, maar tot op heden zijn er geen duidelijke richtlijnen over wat paardenwelzijn eigenlijk betekent en welke normen we moeten stellen. De betrokken onderzoekers van de stichting zijn toonaangevend en kunnen de wetenschap centraal stellen om ervoor te zorgen dat de maatregelen die we nemen, bewezen hebben de omgeving en de ervaring voor onze sportpaarden te verbeteren”, aldus EEF president Theo Ploegmakers.

Baanbrekend

Oprichtend onderzoeker Dr. Carolien Munsetrs noemt het project baanbrekend en broodnodig om duidelijkheid te brengen op het gebied van paardenwelzijn. “Momenteel is de term paardenwelzijn ongelooflijk breed en werken verschillende landen aan verschillende normen. We willen gebruik maken van onderzoek en op bewijzen gebaseerde praktijken, om met alle belangrijke belanghebbenden overeenstemming te bereiken over een wereldwijde definitie en standaarden, die alle landen vervolgens kunnen toepassen en er aan kunnen werken om het welzijn van onze sportpaarden te optimaliseren.”

Bron: Persbericht