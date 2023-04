EEF: ‘We moeten paardenwelzijn omzetten in beleid’

De European Equestrian Federation heeft een persbericht naar de nationale federaties gestuurd met de boodschap in te zetten op het maken van beleid omtrent paardenwelzijn en duurzaamheid. Volgens de EEF wordt het maatschappelijk draagvlak voor de paardensport steeds kleiner en dus moet de sector veranderen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volgens de EEF bij de nationale federaties.

Volgens de EEF spelen klimaatverandering en verschillende milieufactoren een grote rol in het debat rondom de toekomst van de paardensport. Maar ook de veranderende normen en waarden spelen mee in de kijk op de paardensport. ”De cultuur waarin we onze sport beoefenen en de manier waarop wij met onze paarden omgaan zullen in lijn moeten zijn met deze nieuwe normen en waarden.”

Paardenwelzijn omzetten in beleid

”Het is niet makkelijk voor de paardensport om zich aan te passen want we hebben een lange traditie met paarden. We begonnen met paarden in het leger en landbouw maar nu wordt het paard vrijwel volledig gebruikt voor sport en recreatie. Voor mensen die weinig kennis van paarden hebben verandert die relatie en dat is moeilijk te bevatten.” Volgens de EEF speelt de mening van buitenstaanders dan ook een belangrijke rol in het publieke debat.

”Al deze mensen en hun meningen zorgen samen voor het maatschappelijk draagvlak van de paardensport. Dit draagvlak kan alleen blijven als wij ons aanpassen. We zijn tot nu toe goed geweest in het ontkennen van deze meningen maar we moeten nu zaken als paardenwelzijn, natuurbescherming en klimaatverandering omzetten in beleid.”

Verantwoordelijkheid bij nationale federaties

In het bericht schrijft de EEF dat het maken van beleid essentieel is voor het blijven beoefenen van de paardensport. De verantwoordelijkheid ligt volgens de EEF dan ook bij de nationale federaties. ”De nationale federaties staan in nauw contact met de overheid. We hebben natuurlijk de FEI als overkoepelende organisatie van de sport maar die vertegenwoordigt maar een deel van de sector. Elke nationale federatie weet wat er speelt in hun land en hebben de middelen om dit beleid te maken. Dit gaat niet alleen om topsport maar over alle aspecten van de paardensport. We hebben het dus niet alleen over sportfederaties maar ook over de fokkerij, manege’s en andere organisaties die werken met paarden.”

Klimaatverandering

Ook de klimaatverandering speelt volgens de EEF een belangrijke rol in de paardensector. ”Om de paardensector voor te bereiden op de effecten van de klimaatverandering zouden de nationale federaties strategieën moeten ontwikkelen die onderzoeken hoe om te gaan met de effecten ervan. De sector is kwetsbaar voor de effecten zoals temperatuur- en neerslag patronen, extreme weersomstandigheden en opkomende ziektes. De Nationale federaties moeten ook duurzame projecten ondersteunen en de relatie tussen de sector en de overheid bevorderen.”

Bron: EEF