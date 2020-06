Emmanuelle Van Erck: ‘Niet overhaasten om verloren tijd in te halen’

De herstart van het competitieseizoen lijkt begonnen in de meeste regio’s, hoe kun je paarden het beste voorbereiden op een succesvolle terugkeer in de ring? Welk trainingsprogramma moet je handhaven? Hoe kun je het rantsoen van je paarden optimaliseren? In hoeverre moet je nadenken over het toepassen van het begrip 'social distancing' op paarden - die zelf ook een doelwit kunnen zijn voor bepaalde virussen? De FEI en officiële partner Cavalor - wereldleider in paardenvoeding - hebben een aantal antwoorden op deze cruciale vragen.

“Iedereen in onze sector moet zich echt realiseren dat de naleving van veiligheidsregels van cruciaal belang is voor de bescherming van mens en paard,” Göran Akerström.

Gedurende de hele maand mei zijn landen over de hele wereld begonnen met het uitrollen van hun versoepelingsmaatregelen, zo kan ook het leven in de stallen weer zijn normale gang gaan. In de maand juli zullen de competities langzaam maar zeker weer op gang komen. Paarden zullen dus niet alleen maar getraind worden – ze zullen ook weer tijd gaan doorbrengen onderweg.

Göran Akerström, Veterinair Directeur van de FEI, benadrukt vooral voorzichtigheid en veiligheid: “Het is belangrijk om voorzichtig te zijn. Het virus treft iedereen, van de ruiters tot hun dierbaren, en van officials tot het publiek. De FEI heeft instructies gegeven voor alle organisaties, het is ieders verantwoordelijkheid om die te respecteren om zichzelf en anderen te beschermen. Enkel op die manier kan de de competitie hervat worden.”

Dit is des te belangrijker omdat de notie van een virale infectie niet alleen de mens treft. Peter Bollen, oprichter en CEO van Cavalor, wijst op een cruciaal punt: “Een van de grootste problemen die paarden in competitie tegenkomen is een virale infectie: paarden die in contact komen met elkaar vangen allerlei virussen op die hun immuunsysteem aantasten, dit is dikwijls de onderliggende reden van ondermaatse prestaties. Dankzij Covid-19 beginnen mensen in te zien dat paarden ook social distancing moeten respecteren als ze hun eigen stallen verlaten. Ruiters, grooms en eigenaren zijn hier verantwoordelijk voor.”

Akerström maakt van de gelegenheid gebruik om enkele essentiële regels in herinnering te brengen: “Paarden uit verschillende stallen mogen niet met elkaar in contact komen, en het is ideaal dat tijdens het reizen de paardenboxen ver verwijderd blijven van degenen die permanent ter plaatse verblijven. Het is ook noodzakelijk dat alle mensen om hen heen zo vaak mogelijk hun handen wassen. Vergeet niet dat paarden voortdurend worden aangeraakt en dat ongewassen handen een efficiënt middel zijn om virussen en bacteriën te verspreiden, terwijl ze ook het risico op besmetting met verboden stoffen vergroten.”

“We moeten de paarden de tijd geven om zich weer te acclimatiseren, om in hun eigen tempo aan de competities te beginnen,” zegt Dr. Emmanuelle van Erck.

Veilig terugkeren naar de sport is één ding. Op een intelligente manier teruggaan naar het wedstrijdritme is een andere zaak. Dr. Emmanuelle van Erck, Europees veterinair expert op het gebied van luchtwegaandoeningen en consultant bij Cavalor, geeft een rationeel beeld van de situatie: “Dit herstel moet soepel verlopen, we moeten de paarden de tijd geven om zich weer te acclimatiseren, om in hun eigen tempo aan de competities te beginnen. Daarnaast moet het gezien worden als een kans om te inventariseren, om er zeker van te zijn dat je er klaar voor bent, om te kijken of er nog kleine aanpassingen nodig zijn. Het maken van een foutloze ronde is allemaal goed en wel, maar is het paard echt wel goed genoeg in vorm? Hoe herstelt hij zich? Hoe gaat het paard, na een ongewoon lange periode thuis te hebben doorgebracht, naar een nieuwe omgeving? Is het gestrest? Hoe is zijn mentale toestand?”

Geleidelijk aan kunnen kleine, maar noodzakelijke aanpassingen worden gedaan, zodat paarden zo snel mogelijk terug in staat zijn om op competities te presteren ‘als voorheen’, op het hoogtepunt van hun fysieke en mentale vorm.

Aan de andere kant zullen niet alle paarden, afhankelijk van de trainingsmogelijkheden die ze tijdens de lockdown hebben gehad, klaar zijn om onmiddellijk op het zelfde niveau als voorheen te presteren. Peter Bollen maakt een onderscheid: “De paarden die dagelijks zijn blijven werken, zullen er natuurlijk meer klaar voor zijn dan de paarden die gedeeltelijk of volledig op rust zijn gezet. We moeten er rekening mee houden dat deze laatsten al evenveel tijd nodig hebben om weer in optimale conditie te komen als de tijd die ze ‘op vakantie’ hebben doorgebracht.”

“Paarden die na een rustfase terugkeren naar intenser werk, zullen geleidelijk aan moeten worden geherintroduceerd, alsook aangepaste voeding speelt een belangrijke rol,” zegt Peter Bollen.

Het weer in conditie brengen van je paarden brengt onherroepelijk voeder aanpassingen met zich mee. Peter Bollen legt uit: “Paarden die na een rustfase terugkeren naar een intense werklast, zullen geleidelijk aan moeten worden geherintroduceerd met een aangepaste voeding, gedurende een periode van ongeveer een maand. Wat voeding betreft, zullen zij meer vetten (energie voor duurarbeid) nodig hebben. Omgekeerd zal het hervatten van de competitie zodra het seizoen weer open is voor paarden die aan het werk zijn gebleven, een verhoogde toevoer van explosieve energie vereisen, door middel van meer koolhydraten. Het zal ook raadzaam zijn om hen supplementen te geven om de gewrichten en spieren te ondersteunen.”

Emmanuelle Van Erck is het daarmee eens en dringt aan op de begrippen immuniteit en hydratatie: “Het feit dat we weer in competitie zijn en in een zeer drukke omgeving, na een periode van een zeer rustige en kalme omgeving, kan een plotselinge tol eisen van het immuunsysteem van onze paarden en het risico op maagzweren verhogen. Daarom adviseer ik een vitamine C, vitamine E en vetzuursupplementen (omega 3). Vergeet ook zeker de elektrolyten niet: de zomer komt eraan, de paarden zullen zweten, en dus zal het nodig zijn om het electrolytenverlies te compenseren voor een optimale hydratatie.”

Zoals de FEI en haar officiële partner Cavalor samen zijn gekomen om elke ruiter, professional, elke paardenliefhebber te begeleiden tijdens de lockdown, mobiliseren zij zich vandaag de dag om alle deelnemers – zowel professionals als amateurs – in staat te stellen om met succes, veilig en altijd met het welzijn van de paarden voor ogen, terug te keren in de ring.

Bron Persbericht