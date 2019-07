Engelse expert doorbreekt mythes rondom het koelen van een paard

De Engelse wetenschapper David Marlin komt met nieuwe feiten rondom het koelen van paarden. In de aanloop naar de Olympische Spelen in Atlanta in 1996 deed Marlin in opdracht van de FEI een baanbrekend onderzoek naar dit onderwerp en heeft zich sindsdien hier verder in gespecialiseerd. Nu probeert hij de juiste feiten rondom het koelen van paarden naar buiten te brengen.

Hoewel de meeste mensen het erover eens zijn dat water de sleutel is in het verlagen van de temperatuur, zeggen velen, ten onrechte, nog steeds dat het water met een zweetmes moet worden verwijderd, met als argument ​​dat het nat maken het paard heter kan maken. Dr. David Marlin, expert in thermoregulatie bij paarden, probeert nu paardeneigenaren te informeren over de beste methode om paarden te koelen.

Wilde paarden

“Wilde paarden zweten, gaan in meren en rivieren en raken doorweekt in onweersbuien in warme landen en er gaat niemand rond met een zweetmes en ze overleven het. Dit toont aan dat het voor een nat paard prima is om in direct zonlicht te staan en dat het gaat niet ‘koken’ of heter wordt. Net zoals we dat zelf ook niet doen als we op een warme dag uit een zwembad stappen. Maar er zijn mensen die het niet snappen. Ze blijven ervan overtuigd dat het heel belangrijk is om te doen.”

Beste methode

Dr. Marlin legde uit dat er twee principes aan het werk zijn bij het koelen van paarden met water. Een daarvan is de geleidende overdracht van warmte. Wanneer er twee “lichamen” in direct contact zijn, in dit geval het paard en het water, zal de warmte van het warmere lichaam naar het koelere gaan totdat ze dezelfde temperatuur hebben.

“Dus koud water dat op een paard wordt gezet, wordt warmer. Dat verklaart waarom mensen denken dat het paard opwarmt, maar het komt omdat het paard warmte verliest aan het water. De hitte gaat van het paard naar het water omdat er een temperatuurverschil is en hoe groter het verschil, hoe sneller de hitte beweegt,” zegt Dr. Marlin. “Dus als de temperatuur van het paard 40°C is, zal je door water van 35°C aan te brengen het paard afkoelen, maar niet zo snel als wanneer je water gebruikt van 10 of 20°C.”

Geen vernauwing van bloedvaten

Dr. Marlin hoort ook regelmatig de “vreemde opvatting” dat koud water bloedvaten in de huid kan vernauwen waardoor het meer opwarmt, maar studies hebben aangetoond dat dit niet het geval is om de hierboven genoemde redenen. “Koud water zal de warmte sneller verwijderen. Mensen lijken geobsedeerd te zijn over deze kleine hoeveelheid water in de vacht,” zei hij. “Zelfs met een dunne laag zal de warmte nog steeds van het paard naar het water gaan. Omdat het water warm wordt, denkt men dat het een isolator is, maar dat is het niet. Water is een betere geleider van warmte dan lucht.”

Andere optie

De andere methode waarbij water paarden afkoelt is verdamping. De verdamping van water verbruikt energie en koelt het oppervlak waarop het water zit. Dit is efficiënt (er is veel koeling met een beetje water) en betekent dat een nat paard koeler zal blijven dan een droog paard, maar verdampingskoeling is veel langzamer dan geleidende overdracht.

Terwijl het verwijderen van water met een zweetmes bij een warm paard geen kwaad kan, kan het gevaarlijk zijn bij een paard dat oververhit is, omdat dit het koelproces vertraagd. “Voor een zeer heet paard kan continu aanbrengen van koud water voorkomen dat het dier instort, mogelijk letsel of falen aan meerdere organen krijgt of overlijdt”, aldus Dr. Marlin. “In gevallen van ernstige oververhitting gaat het erom hoe snel je de temperatuur kunt verlagen, of het nu mensen, paarden of honden zijn. Als je stopt met het aanbrengen van water om het zweetmes te gebruiken, verspil je tijd.”

Voorkomen beter dan genezen

Wanneer de buitentemperatuur stijgt, is het belangrijker om te weten hoe je uitdroging kunt voorkomen. Ook ziet Marlin dat mensen soms alleen water of ijs in bepaalde gebieden op het lichaam willen toepassen, zoals op grote bloedvaten om het bloed te laten afkoelen, maar hij benadrukt dat het voor maximale koeling belangrijk is om het water op het hele lichaam aan te brengen. “Continu toepassen van koud water, overal, zal in zo’n situatie een leven redden. Een hitteberoerte is een van de meest nare dingen die je kunt overkomen. Ook mogen paarden voordat ze gaan trainen water drinken en ook direct erna is een goede gewoonte, zoveel als ze willen.”

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kan het geven van ijskoud water aan paarden geen kwaad, hoewel is aangetoond dat paarden meer drinken als het water een temperatuur heeft van 20-25 °C in plaats van 10 of 30°C.

Bron: Horseandhound.co.uk