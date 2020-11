FEI verbiedt verwijderen tastharen in 2021

De FEI heeft het trimmen van de snorharen van wedstrijdpaarden vanaf 2021 verboden. Dat is besloten op de Algemene Jaarvergadering van de internationale paardensportbond. De nieuwe regel is onderdeel van het veterinaire reglement en geldt voor sportpaarden in alle disciplines die aan internationale wedstrijden deelnemen.

Op FEI-evenementen worden vanaf 1 juli 2021 paarden waarvan de tastharen haren zijn verwijderd gediskwalificeerd. Uitzondering hierop zijn paarden waarbij de tastharen om veterinaire redenen zijn verwijderd. De nieuwe regel werd unaniem aangenomen.

KNHS reglement

Op KNHS wedstrijden is het verwijderen van de tastharen al langer niet toegestaan. Het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS vermeldt: “Het is verboden om tastharen volledig te verwijderen. Het is niet toegestaan om de haren aan de binnenzijde van de oorschelp af te scheren, omdat deze de uitwendige gehoorgang beschermen. Het is echter geen probleem als overmatig uitstekende haren worden afgeknipt.”

Oren

De Duitse federatie verzocht om de nieuwe regel uit te breiden met een verbod op het uitscheren van de oren. Daar ging de FEI niet in mee omdat volgens het veterinair committee van de FEI de haren in het oor niet beschouwd worden als tastharen.

Bron: Horses.nl