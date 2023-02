FEI verslag over abnormale vondsten in 2022

De FEI heeft een verslag uitgebracht over de achttien zogenaamde Atypical Findings (“ATFs”). Het gaat over stoffen die bij dopingcontroles naar voren zijn gekomen waarbij nader onderzoek nodig was alvorens te bepalen of ze al dan niet als ongewenste analyseresultaten ("Adverse Analytical Findings, AAF's") moesten worden behandeld.

De ATF’s betroffen de volgende categorieën van verboden stoffen:

Stoffen die op de “Verboden Stoffen lijst”, de FEI Equine Prohibited Substances List, staan als “Specified Substances”; en

potentieel endogene verboden stoffen.

Het merendeel (13 van de 18) van de ATF’s betrof Gespecificeerde Stoffen die in het algemeen waarschijnlijk door paarden zijn ingenomen voor een ander doel dan de verbetering van sportprestaties, bijvoorbeeld via verontreinigd voer. De overige vijf ATF’s betroffen verboden stoffen van mogelijk endogene oorsprong.

Helft van ATF’s zonder gevolg

Ten tijde van de opstelling van dit verslag zijn de ATF-procedures in alle gevallen afgesloten en heeft het ATF panel zijn definitieve besluiten heeft genomen. Negen van de 18 ATF’s zijn afgesloten zonder gevolgen voor de verantwoordelijke personen of de paarden. De op de FEI-wedstrijden behaalde resultaten van de combinaties bleven bestaan. De overige negen ATF’s werden vervolgd als AAF’s die resulteerden in vermeende overtredingen van de Equine Anti-Doping en/of Controlled Medication Rule. Een besluit over die regelovertredingen en de daarmee samenhangende gevolgen van de AAF’s wordt genomen door het FEI Tribunaal.

Lees hier het rapport.

Bron FEI