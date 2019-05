FN nog niet akkoord ministeriële dierenwelzijnsregels

Het Duitse Ministerie van Landbouw (BMEL) is al enige tijd bezig met een nieuwe versie van de dierenbeschermingswetten. Op de FN-jaarvergadering liet secretaris-generaal Sönke Lauterbach weten dat de FN en het Ministerie het op de meeste vlakken eens zijn, maar dat er ook een aantal punten zijn waar nog de nodige discussie over is. Eén van die punten is de minimale leeftijd die paarden moeten hebben voordat ze getraind mogen worden en de huisvestingsvorm van jonge paarden.

“We hebben het ministerie op bijna alle punten kunnen overtuigen en gezorgd dat de richtlijnen sport en fokkerij niet in de weg komen te staan”, vertelt Lauterbach in een interview. “Eén onderwerp blijft lastig en staat in de laatste editie van de BMEL-richtlijnen op zo’n manier beschreven dat we er nog niet achter kunnen staan: de minimale leeftijd die paarden moeten hebben voordat ze getraind mogen worden. We wisten van te voren dat dit een lastige bevalling zou worden en hier is nu ook gebleken dat we op dit punt de goede samenwerking niet hebben kunnen voortzetten.”

Minimum leeftijd

In de richtlijn staat dat de minimumleeftijd waarop mag worden begonnen met de training van een paard (dus ook longeren) 30 maanden is, dus 2,5 jaar. “Eerder was drie jaar de richtlijn, zes maanden eerder kunnen we mee leven – ook als dat uitwerking zou hebben op ons huidige keuringsysteem (de Duitse keuringen vinden plaats in het najaar van het tweede levensjaar van een paard, de voorselecties al in september en de training begint meestal al een paar maanden daarvoor, red.). Maar er staan in de richtlijnen ook punten over over de huisvesting van de jonge paarden en het tijdstip van het eerste publieke optreden, waarmee we niet akkoord kunnen en willen gaan.”

Alleen van stal wisselen met groepsgenoot

De richtlijn stelt dat jonge paarden aan het begin van hun opleiding alleen in uitzonderlijke gevallen individueel in een box mogen staan en dat groepshuisvesting de voorkeur heeft. Lauterbach gaf aan dat die verandering in praktijk niet werkt. “Daarnaast zou een jong paard alleen van stal gewisseld mogen worden als er een vertrouwde groepsgenoot meegaat. Dat is ver van ideaal, dan kunnen jonge paarden straks alleen maar in duo’s verkocht kunnen worden. Daar zouden sommige handelaren blij mee zijn, maar staat ver van de praktijk.”

Minimaal zes maanden in training

Een paard zou minimaal zes maanden getraind moeten zijn voordat hij een publiek optreden mag maken. “Er zijn paarden die wellicht nog langer nodig hebben, maar er zijn ook paarden die sneller leren. Daarom heeft een specificatie van maanden op dit punt geen enkele zin”, voegt Lauterbach er aan toe.

Standpunt verduidelijken

Het FN heeft het Ministerie duidelijk gemaakt dat ze het duidelijk niet eens is met deze veranderingen. Samen met de directie van de volbloedfokkerij en -rensport heeft het TN gevraagd om een afspraak met de Minister van Landbouw om het standpunt te kunnen verduidelijken.

