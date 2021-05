FN heronderzoekt toestaan ‘toucheren’ als trainingsmethode

Na het barreerschandaal in 1990 (Stern TV zond beelden uit van Paul Schockemöhle die paarden barreert) werd er door de Duitse paardensportkoepel FN een commissie aangesteld om het zogenoemde 'barreren' te onderzoeken. Zij kwamen tot de conclusie: barreren (met massief materiaal tegen de benen tikken bij het springen) is een verboden trainingsmethode, toucheren (hetzelfde met licht materiaal) mag. Nu, 30 jaar later, stelt de FN weer een commissie aan om te onderzoeken of toucheren wel een erkende trainingsmethode mag blijven.

Dit gebeurt nadat RTL Duitsland zich aan de FN heeft gewend met de mededeling dat zij beelden hebben waarin een ruiter (naar verluidt een kaderruiter) paarden barreert. Inmiddels is gebleken dat op de beelden niet duidelijk is vast te stellen of het om barreren gaat en dat RTL de beelden niet uitzendt.

FN stelt commissie aan

De FN besloot de zaak desalniettemin pro-actief aan te gaan. De Duitse paardensportkoepel FN publiceerde maandag een persbericht en een interview met secretaris-generaal Sönke Lauterbach over de beelden. Gisteren werd ook een persconferentie gegeven en daarin werd te kennen gegeven dat de FN een commissie aanstelt om te onderzoeken of ‘toucheren’ niet ook verboden moet worden. “Het kan zijn dat het toucheren een verboden trainingsmethode wordt. We moeten ook rekening houden met de andere rol die dierenwelzijn speelt in onze samenleving.”

Bron: Spring-reiter.de