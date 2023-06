Gemeente Westerkwartier gaat giftige Jacobskruiskruid aanpakken

De gemeente Westerkwartier start een proef met het beheren van Jakobskruiskruid in wegbermen. De proef komt er op verzoek van de gemeenteraad die via een motie aandringt op de bestrijding van de giftige plant. Met de proef komt de gemeente tegemoet aan de wens van met name paardenhouders en hobbyboeren. De plant is vooral in het zuidelijke deel van de gemeente Westerkwartier te vinden.

Jacobskruiskruid komt vooral voor op schrale, zanderige bermen. De plant heeft gele bloemen, wordt zo’n zeventig centimeter groot en bloeit van juni tot oktober. Zaden van de plant verspreiden zich door de lucht. Zo komen ze ook terecht in weilanden en daardoor in hooi dat ook door paarden wordt gegeten. Hoewel er volgens de gemeente geen ziektegevallen in Westerkwartier bekend zijn, houdt de gemeente een proef die volgend jaar begint.

Belangrijk voor biodiversiteit

Hoewel de plant volgens de gemeente belangrijk is voor de biodiversiteit en zo’n 150 insectensoorten er deels van afhankelijk zijn, gaat de gemeente tijdens de proef het beheer van het Jacobskruiskruid in gemeentelijke bermen toepassen. Daarmee hoopt de gemeente de verdere verspreiding van de plant te voorkomen.

Eigen verantwoordelijkheid

De proef wordt uitgevoerd op zogenoemde risicolocaties waar bermen grenzen aan weilanden. Op plekken waar dit niet het geval is wordt de plant met rust gelaten. Overigens zijn boeren en andere grondeigenaren zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de plant op hun percelen.

Voor het uitvoeren van de proef denkt Westerkwartier zo’n 1500 extra uren voor de buitendienst nodig te hebben. In geld uitgedrukt gaat het om € 75.000. Ook is mogelijk extra materieel nodig om de proef te kunnen uitvoeren.

