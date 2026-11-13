Kleine rode bloedworm bij paarden: wat paardenhouders kunnen doen

De kleine rode bloedworm (Cyathostominae) is momenteel de meest voorkomende parasiet bij paarden. Deze wormen kunnen veel schade aanrichten. Management en het ontwormen op het juiste moment en met het juiste middel zijn twee belangrijke pijlers in de preventie.

Hoe verloopt een besmetting?

De cyclus begint in de wei: eitjes in paardenmest ontwikkelen zich tot larven, die door grazende paarden worden opgenomen. Een deel van deze larven kapselt zich in de wand van de dikke darm in, waar ze een tijdje inactief blijven. Dit inkapselen vindt voornamelijk plaats in de herfst en winter. In de late winter komen de larven weer vrij en zetten zij hun ontwikkeling tot volwassen worm voort.

Welke symptomen kunnen optreden?

De ingekapselde wormen bedekken de wand van de dikke darm en verstoren zo de opname van voedingsstoffen en water. Symptomen van een chronische infectie (chronische cyathostominose) kunnen slechte algemene toestand, gewichtsverlies, doffe vacht, diarree en chronische kolieken zijn. In de late winter komen de ingekapselde larven massaal vrij. De darmen worden als het ware als een soort zeef lek geprikt. Het paard zal kolieken, diarree en een snel gewichtsverlies vertonen. Deze aandoening is in ongeveer de helft van de gevallen fataal.

Bloedwormen in de mest.

Diagnose: meer dan alleen mestonderzoek

Wormeitjes in de mest zijn alleen aantoonbaar wanneer er volwassen wormen aanwezig zijn. In de koude maanden is dit lang niet altijd het geval, waardoor een mestonderzoek alleen niet altijd een volledig beeld geeft. Uw dierenarts kan aanvullende onderzoeken adviseren om een beter inzicht te krijgen in de parasitaire status van uw paard.

Praktisch advies voor paardenhouders

Een wormcontrole programma, afgestemd op het individuele paard, is de basis van een goede parasietenbeheersing. Bij de herfstbehandeling is het belangrijk een middel te kiezen dat werkzaam is tegen de ingekapselde larven. Neem contact op met uw dierenarts voor het correcte advies.

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