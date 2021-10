Groot-Brittannië legt verbod op gebruik renpaarden in voedselketen

In Groot-Brittannië is een verbod op het gebruik van renpaarden in zowel de menselijke als de dierlijke voedselketen actief. Alle paarden die deelnemen aan racen in Groot-Brittannië moeten per 1 januari 2022 middels hun paspoort uit de voedselketen voor zowel mens als dier gehaald zijn. Dit meldt Horse and Hound op haar website.

Het verbod is van toepassing op alle paarden die in Groot-Brittannië zijn getraind. De technologie betekent dat een toevoeging aan de voedselketen niet mogelijk is als het paard niet is uitgelogd via het Weatherbys ePassport. De reden om dit verbod in stelling te brengen is om het welzijn van de paarden te waarborgen. Er zijn regels die trainers en eigenaren moeten volgen wanneer het op euthanasie aankomt en dit verbod is een verdere manier om de paarden die met pensioen gaan of zijn te beschermen.

Verbod voor internationale renpaarden

Er wordt ook buiten de Britse landsgrenzen gekeken. De British Horseracing Authority (BHA) wil ook zo’n verbod voor internationale renpaarden. Dit is echter een stuk complexer om te regelen. Dit is aangezien er EU-wetgeving is die bepaalt wie het recht heeft om paarden uit de voedselketen te halen. Daarnaast hebben de landen een grote variatie aan paspoorten. Het belangrijkste om dit te laten slagen is nauwkeurige traceerbaarheid en handhaving.

Lees het gehele artikel op Horse and Hound.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl