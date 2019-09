Harry Boertjes nieuwe voorzitter FNHB

Harry Boertjes is de nieuwe voorzitter van de Federatie Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB). Hij volgt Julius Peters op, die deze taak vele jaren heeft vervuld. Deze wisseling van de wacht heeft tot gevolg, dat Boertjes als vertegenwoordiger van het hippische bedrijfsleven zal plaatsnemen in het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP).

De benoeming van Harry Boertjes vond met unanieme stemmen plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de FNHB (voorheen FNHO), die op 3 september jl. op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo plaatsvond. Met zijn komst krijgt de FNHB een ervaren zakenman en hippisch bestuurder in huis. In het dagelijkse leven is hij beëdigd makelaar-taxateur met als specialisme de aan- en verkoop van hippische objecten. Daarnaast is hij in vele organisatorische en sportieve functies actief geweest binnen de KNHS en een van diens rechtsvoorgangers, de KNF.

“De cirkel is wat mij betreft rond”

Harry Boertjes was een van de oprichters van het Professionele Platform Paardenhouderij waaruit nadien de Federatie Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO) ontstond. Na een recente statutenwijziging is dat nu Federatie Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB) geworden, waarbij momenteel 12 brancheorganisaties zijn aangesloten. Harry Boertjes na zijn benoeming: “De cirkel is wat mij betreft rond, van PPP naar FNHB. Het is voor mij een extra motivatie om mij in te zetten voor de belangen van het hippische bedrijfsleven”.

Bron: Horses.nl/persbericht