Hart van Nederland besteedt aandacht aan rhino en droes

Hart van Nederland besteedde gisteravond aandacht aan de onrust in de paardenwereld over rhino en droes. Het SBS 6-programma sprak met fokker Marijke Kromkamp uit Hengelo die er zelf mee te maken kreeg. Kromkamp pleit in het programma voor een meldingsplicht bij paardenhouders. Het komt volgens haar nog steeds te vaak voor dat mensen verbergen dat hun paarden ziek zijn. Met alle gevolgen van dien.

“Het is een grote schande, deze mensen beseffen niet wat ze andere paardenhouders daarmee aandoen”, zegt een geëmotioneerde Kromkamp.

Strijd voor meldingsplicht

Een van de pony’s van Marijke werd ziek in een stal waar deze besmettelijke ziektes heersten. Omdat zij niet de enigste is met een dergelijke ervaring klom ze op de barricades om voor een meldingsplicht te strijden. Zo riep ze in Hart van Nederland politiek Den Haag op om in te grijpen. Kamerlid Dion Graus van de PVV is het met Kromkamp eens en gaat ervoor pleiten in de Kamer.

Bron: Hart van Nederland