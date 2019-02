Influenza uitbraak legt Britse racewereld plat

De British Horseracing Authority heeft voor vandaag alle races in Engeland afgelast vanwege een influenza uitbraak. Enkele volbloeds die dinsdag een race liepen, bleken influenza te hebben. De paarden waren overigens wel geënt tegen het virus. Het was het tweede geval in Suffolk, eerder werden zes paarden met influenza gediagnosticeerd. Deze paarden waren niet ingeënt.

De Britse gezondheidsdienst bevestigde dat bij drie paarden van één renstal, die dinsdag een race hadden gelopen, influenza was geconstateerd. De stal had wel alle volbloeds gevaccineerd. Om verdere besmetting te voorkomen heeft de British Horseracing Authority besloten om de races van donderdag op alle renbanen in Groot Brittannië af te lassen.

Omdat de paarden waarbij influenza geconstateerd werd, geënt waren, maakt de BHA en de gezondheidsdienst zich grote zorgen over de verspreiding van het virus. Alle stallen worden opgeroepen hun paarden te controleren op de ziekte verschijnselen. Wanneer er weer gekoerst wordt is nog niet bekend.

Bron Grandprix-replay.com