Internetconsultatie over maximumtemperatuur voor diertransport gestart

Op 1 december om 9.00 uur is de internetconsultatie voor de beleidsregel voor de maximumtemperatuur voor diertransport gestart. Deze beleidsregel stelt een verlaging van de maximum transporttemperatuur voor van 35 graden Celcius naar 30 graden Celcius. Iedereen in Nederland kan zijn of haar mening geven over de voorliggende beleidsregel.