ISES pleit voor standaard meetinstrument bij neusriemcontrole

Verschillende landen hebben in het kader van paardenwelzijn wijzigingen het Algemeen Wedstrijdreglement doorgevoerd die te strakke neusriemen in alle disciplines verbiedt. Maar er wordt op verschillende manieren gemeten hoe strak de neusriem zit. International Society for Equestrian Science pleit na hernieuwd onderzoek voor een standaard meetinstrument waarmee objectief kan worden vastgesteld of de neusriem niet te strak zit.

ISES doet al jaren onderzoek naar het effect van een te strakke neusriem op het welzijn van het paard. Het blijkt dat paarden stress ondervinden door een te strak aangesnoerde neusriem. Paarden reageren gevoeliger op druk op het bit en mogelijk verminderd ook de doorbloeding. Hierdoor kan zelfs bot- en weefselbeschadiging optreden. Met een strak aangesnoerde neusriem zijn trainingsfouten te verhullen, zo maskeert het ongewenste gedragingen als uitingen van pijn en het uitsteken van de tong. ISES wil met de controle door stewards het welzijn van de paarden verbeteren en de jurybeoordeling eerlijker maken.

Standaard meetinstrument

ISES pleit, na hernieuwd onderzoek, voor een standaard meetinstrument waarmee objectief kan worden vastgesteld of de neusriem niet te strak zit. Alle instanties op paardensport gebied moeten op dezelfde manier meten. Nu zoals nu de stewarts van de FEI die aan de zijkant van het hoofd meten hoe strak de neusriem zit, of zoals in Nederland de KNHS de regel hanteert dat er minimaal 1,5 cm. ruimte moet zijn tussen neusriem en neusbot midden op de neus gemeten.

Gebrek aan objectieve monitoring

“De schaarste aan gerapporteerde incidenten van ruiters die worden bestraft voor te strak getrokken neusriemen in wedstrijden suggereert een gebrek aan objectieve monitoring van richtlijnen en aanbevelingen met betrekking tot de neusriem”, zegt ISES in een verklaring. “Subjectieve controles uitgevoerd zonder een uniforme aanpak inclusief het gebruik van een gestandaardiseerd hulpmiddel op het frontale neusvlak zullen resulteren in inconsistente metingen en resultaten. Het welzijn van paarden kan hierdoor worden aangetast.”

Lees hier de hele verklaring van ISES.

Bron Horses Daily