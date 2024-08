Jacob Melissen in twistgesprek met Willem Vermaat in NRC

Milieuwetenschapper Willem Vermaat heeft zich (zeker rond grote kampioenschappen en wedstrijden) al vaak in de Nederlandse pers laten horen over de paardensport. NRC heeft nu een twistgesprek gepubliceerd tussen Vermaat en hippisch journalist Jacob Melissen over de stelling: de paardensport moet verboden worden. Willem Vermaat zou graag zien dat de paardensport verboden wordt, Jacob Melissen stelt dat het paard gemaakt is voor de sport.

Melissen stelt onder andere: ‘De paardensport moet in de toekomst beoefend blijven worden. Het paard heeft ooit de bescherming van de bewoonde omgeving gezocht. In een steeds veranderende rol is het paard getransformeerd van een trekdier of strijdmakker naar een kameraad voor valide en invalide mensen die aan de omgang met het paard op verschillende wijze veel plezier beleven. Door selectief te fokken in een bepaalde richting proberen fokkers paarden te fokken die het werk dat ze moeten gaan doen als licht ervaren. Alleen in die gevallen zal een paard succesvol kunnen zijn.‘

Lees het hele twistgesprek hier

Bron: NRC