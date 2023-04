Jolanda Adelaar wint Holland Got Horsemanship 2023

Met een prijzenpot van maar liefs 3000 euro werd er door het nieuwe hippische platform Mycompass.horse een wedstrijd georganiseerd waar Horsemanship centraal stond: Holland Got Horsemanship. Jolanda Adelaar won de eerste editie en mag een show verzorgen op het Nationaal Hippisch centrum op 8 april. “Ik wil bijdragen aan een positief beeld van de paardensport”

Jolanda: ”Ik ben Grand Prix dressuur amazone, instructeur en docent paardengedrag aan de Tinley academy. Ik heb mij opgegeven voor deze wedstijd omdat ik paardenwelzijn belangrijk vind en ik wil bijdragen aan een positief beeld van de paardensport. Ik rijd op het hoogste niveau in de sport, maar doe het een beetje anders. Mijn paarden hebben geen hoefijzers, ze hebben 24/7 de keuzevrijheid om buiten te staan met onbeperkt ruwvoer. Ik train alle paardenrassen voor het hoogste niveau en gebruik ook clicker training. Hierbij gebruik je voerbeloning om met positieve bekrachtiging gedrag aan te leren. Ik ben de eerste ruiter ter wereld die met een Murgese paard Grand Prix dressuur rijd. Ik heb ook een youtube kanaal met bijna 30.000 abonnees waarop ik mensen een kijkje geef in mijn paardenleven.”

Holland Got Horsemanship

De wedstrijd Holland Got Horsemanship bestond uit een voorronde waar het publiek kon kiezen wie er door mocht. De halve finale werd gejureerd door een vakjury waaronder internationaal springamazone Bianca Schoenmakers en internationaal working equitation amazone Romy Huisman. De wedstrijd was verdeelt in 2 categorieën, amateurs en professionals. De winnaars kregen naast het prijzengeld, de kans om op te treden op het Nationaal Hippisch centrum in Ermelo op 8 april tijdens het evenement Equiday. Bij de amateurs won Stacey Vonk Walgers. Bij de professionals won Jolanda Adelaar.

Afscheidsshow Super Guus

Jolanda: ‘’8 april geef ik een afscheidsshow met mijn inmiddels 30 jarige fjord Super Guus. Hij is al gepensioneerd, maar vind het bijzonder om met hem nog één keer op te treden. Hij was de eerste fjord in Nederland die het tot de Subtop dressuur heeft gebracht. We hebben vroeger veel shows samen gereden waaronder als special act op de FEI Wereld beker dressuur in 2006. Ik heb Guus al 27 jaar. 8 april treed hij samen op met zijn weidemaatje, baby Jai. Jai is mijn jongste paard en met hem rijd ik Lichte Tour dressuur.”

Bron: persbericht