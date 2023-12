Kijktip: Hoe blijft de dierenarts betaalbaar?

De KRO-NCRV zond afgelopen zondag een aflevering uit over de betaalbaarheid van de dierenarts. Pointer ontving namelijk tientallen berichten van baasjes van huisdieren waarin zij hun zorgen uiten over de bereikbaarheid en betaalbaarheid van de dierenarts. En dan gaat het met name over de avond- en spoeddienst, waar vaak wordt doorverwezen naar een spoedkliniek die is aangesloten bij een keten.

Ketenvorming van dierenklinieken is vandaag de dag een normaal fenomeen, maar wat betekent dit voor de eigenaar van een huisdier? Waar kunnen ze terecht in de spoeddienst? En wat brengt dat voor kosten met zich mee? De angst is dat commercie de overhand krijgt in de dierenzorg.

Basiszorg moet mogelijk zijn

Ook demissionair minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft signalen ontvangen over de hoge kosten en wil onderzoek. “Een dier moet wel de basiszorg kunnen krijgen die noodzakelijk is. En als mensen vanwege de hoge kosten niet meer naar de dierenarts gaan om die basiszorg verleend te krijgen, dan is dat niet goed voor het welzijn van het dier. Dus ik vind het belangrijk dat die basiszorg toegankelijk blijft”, aldus Adema.

Dierenzorg is vrije markt

Er is nu geen toezicht op de prijzen bij dierenklinieken, want de dierenzorg is een vrije markt. Ook de golf aan overnames is voor toezichthouder Autoriteit Consument & Markt(ACM) een blinde vlek, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep. “Wij zouden graag willen kijken of dat slechte gevolgen heeft voor consumenten, maar wij kunnen dat op dit moment niet onderzoeken. Dat mag wettelijk niet.”

Tekort aan dierenartsen

Vanwege een landelijk tekort aan dierenartsen is het aansluiten bij een keten soms onvermijdelijk om ervoor te zorgen dat dierenartsen overdag voldoende kwaliteit in hun werkzaamheden behouden.

Bron: KRO-NCRV