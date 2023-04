Kijktip: Vermeende misstanden bij maneges in Kassa

Vanavond besteed Kassa van BNNVARA aandacht aan vermeende misstanden bij manegebedrijven. Het programma richt zich op het dierenwelzijn op maneges. Volgens afspraken binnen de paardensector is het gebruik van zogenaamde 'stands' verboden omdat de aangebonden paarden zich daar niet kunnen keren of liggen. Kassa ging met een geheime camera langs bij verschillende maneges.

FNRS heeft contact met de betreffende ondernemers. Haike Blaauw, directeur van de FNRS, is uitgenodigd om live tijdens de uitzending een reactie te geven op de beelden en meer te vertellen over paardenwelzijn en het houden van paarden in Nederland. Paardenarts Vivianne van Leeuwen is ook betrokken om vanuit haar professie een reactie te geven. FNRS komt na de uitzending met een inhoudelijke reactie op de beelden.

De uitzending is om 19.14 uur op NPO 2.

Bron Kassa/FNRS